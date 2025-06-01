معلومات أميركية تؤكّد لـ "الجديد": أورتاغوس ستتشكّل الى بلد آخر

ولم يُعلن بعد ما اذا كانت هذه الشخصية هي نفسها التي تتولى ملف سوريا ام ان الادارة الاميركية ستعين شخصاً اخر حصراً للبنان.ولا تلغي هذه التدابير زيارة اورتاغوس الى بيروت خلال الايام المقبلة.