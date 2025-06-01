معلومات أميركية تؤكّد لـ "الجديد": أورتاغوس ستتشكّل الى بلد آخر
أفادت معلومات أميركية لقناة "الجديد" بأن "الحديث عن إنتقال المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس الى تسلّم ملف اخر غير لبنان هي معلومات جدية وسيتم تكليف أورتاغوس قريباً عبر مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على أن تتشكّل أورتاغوس الى بلد اخر ويتم تعيين شخصية اميركية اخرى".
ولم يُعلن بعد ما اذا كانت هذه الشخصية هي نفسها التي تتولى ملف سوريا ام ان الادارة الاميركية ستعين شخصاً اخر حصراً للبنان.
ولا تلغي هذه التدابير زيارة اورتاغوس الى بيروت خلال الايام المقبلة.