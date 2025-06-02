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الوكالة الوطنية: الجيش أزال علم لواء "غولاني" الإسرائيلي من تلة رويسات الحدب والسواتر الترابية والألغام من المنطقة وعزز إنتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب
الوكالة الوطنية: الجيش أزال علم لواء "غولاني" الإسرائيلي من تلة رويسات الحدب والسواتر الترابية والألغام من المنطقة وعزز إنتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب
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2025-06-02 | 06:00
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الرئيس سلام: لا هواجس عند الرئيس بري فيما خص الإصلاحات ونحن مع السلام المبني على مبادرة السلام العربية "هيك اسمها ما فينا نغيرلها إياه"
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سلام من عين التينة بعد لقائه بري: نحن مش مرصد أحوال جوية "لا منبرد ولا منسخّن" ورئيس مجلس النواب أكثر من متفهم والحكومة لم تقم بأي عمل من خارج البيان الوزاري
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