حالُ الطقسِ السياسي مالت الى الإستقرارِ (مقدمة النشرة المسائية)

حالُ الطقسِ السياسي مالت الى الإستقرارِ، بعد عاصفةِ التسخين من عين التينة الى قريطم مروراً بقوةِ إسنادِ حزبِ الله، وأفادت مصلحةُ الأرصادِ الرئاسية بأنَّ كُلاً من رئيسَيْ مجلسِ النواب والحكومة أجريا تفاهماتٍ التَحَقَ الرعدُ بوُدِّها, وأصولُ هذه التفاهماتِ كانت اعادةَ الإعمار، والتكلِفةُ بحَسَبِ الرئيس نواف سلام هي أكثرُ من سبعةِ ملياراتِ دولار، وقال إنَّ طموحَنا في اجتماعِ واشنطن كان في الحصولِ على مئتينِ وخمسينَ مِليونَ دولار من البنك الدولي، وهذا ما حَصَلنا عليه، اضافةً الى خمسةٍ وسبعينَ مليون دولار من الفرنسيين، وأَدَّى سلام اليمينَ الإعمارية في عين التينة وأمام الإعلام مجدِّداً وعْدَ الحكومة والتزامَها بإعادةِ إعمارِ ما دمَّره العدوان