معلومات الجديد: تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار

أفاد مراسل "الجديد" أن أعضاء لائحة "نسيج طرابلس" الـ12 قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس البلدي في طرابلس، وذلك عقب تنصيب عبد الحميد كريمة رئيسًا للبلدية.

وبحسب المعلومات، يعقد الأعضاء المستقيلون حاليًا اجتماعًا مع محافظ الشمال القاضي إيمان الرافعي، حيث يبدو أن التوجّه يسير نحو إجراء انتخابات بلدية فرعية، في ظل بقاء الرئيس عبد الحميد كريمة في موقعه لتصريف الأعمال، إلى حين تحديد موعد رسمي للانتخابات المرتقبة.