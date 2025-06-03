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خاص الجديد

معلومات الجديد: تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار

2025-06-03 | 05:24
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معلومات الجديد: تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار
معلومات الجديد: تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار
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معلومات الجديد: تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار

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اعتراض دروية لليونيفيل في صديقين
مراسل الجديد: أعضاء "نسيج" الـ 12 يجتمعون الآن في سرايا طرابلس حيث يعقد اجتماع منفصل مع محافظ الشمال بالتكليف ايمان الرافعي

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اعتراض دروية لليونيفيل في صديقين
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أفاد مراسل الجديد عن اعتراض عدد من اهالي بلدة صديقين في قضاء صور، دورية من قوات اليونيفيل حاولت الدخول الى منطقة جبل الكبير في البلدة دون مرافقة الجيش.

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اعتراض دروية لليونيفيل في صديقين


أفاد مراسل الجديد عن اعتراض عدد من اهالي بلدة صديقين في قضاء صور، دورية من قوات اليونيفيل حاولت الدخول الى منطقة جبل الكبير في البلدة دون مرافقة الجيش.

استقالة جماعية من بلدية طرابلس.. وتوجّه نحو انتخابات فرعية
04:31

استقالة جماعية من بلدية طرابلس.. وتوجّه نحو انتخابات فرعية

أفاد مراسل "الجديد" أن أعضاء لائحة "نسيج طرابلس" الـ12 قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس البلدي في طرابلس، وذلك عقب تنصيب عبد الحميد كريمة رئيسًا للبلدية.
وبحسب المعلومات، يعقد الأعضاء المستقيلون حاليًا اجتماعًا مع محافظ الشمال القاضي إيمان الرافعي، حيث يبدو أن التوجّه يسير نحو إجراء انتخابات بلدية فرعية، في ظل بقاء الرئيس عبد الحميد كريمة في موقعه لتصريف الأعمال، إلى حين تحديد موعد رسمي للانتخابات المرتقبة.

04:31

استقالة جماعية من بلدية طرابلس.. وتوجّه نحو انتخابات فرعية

أفاد مراسل "الجديد" أن أعضاء لائحة "نسيج طرابلس" الـ12 قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس البلدي في طرابلس، وذلك عقب تنصيب عبد الحميد كريمة رئيسًا للبلدية.
وبحسب المعلومات، يعقد الأعضاء المستقيلون حاليًا اجتماعًا مع محافظ الشمال القاضي إيمان الرافعي، حيث يبدو أن التوجّه يسير نحو إجراء انتخابات بلدية فرعية، في ظل بقاء الرئيس عبد الحميد كريمة في موقعه لتصريف الأعمال، إلى حين تحديد موعد رسمي للانتخابات المرتقبة.

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