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وصول مبعوث ترامب للشؤون السورية إلى إسرائيل لعقد اجتماعات حول المنطقة
وصول مبعوث ترامب للشؤون السورية إلى إسرائيل لعقد اجتماعات حول المنطقة
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2025-06-04 | 04:18
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وزيرة البيئة تمارا الزين لـ"الجديد": قرار رفع أسعار المحروقات أقرّ بالإجماع في مجلس الوزراء ووقعته بصفتي وزيرة الطاقة بالوكالة ولكن تحديد الأسعار والجداول الخاصة بالمحروقات هو من الوزارة حصراً
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وزيرة البيئة تمارا الزين لـ"الجديد": قرار رفع أسعار المحروقات أقرّ بالإجماع في مجلس الوزراء ووقعته بصفتي وزيرة الطاقة بالوكالة ولكن تحديد الأسعار والجداول الخاصة بالمحروقات هو من الوزارة حصراً
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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة عند مدخل بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل ومعلومات عن اولية عن سقوط إصابات
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