وزيرة البيئة تمارا الزين لـ"الجديد": قرار رفع أسعار المحروقات أقرّ بالإجماع في مجلس الوزراء ووقعته بصفتي وزيرة الطاقة بالوكالة ولكن تحديد الأسعار والجداول الخاصة بالمحروقات هو من الوزارة حصراً