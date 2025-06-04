مراسل الجديد: تبين ان لا استهداف في برج قلاويه - قضاء صور انما جرى احراق سيارة كمناورة لمسعفي جمعية الرسالة

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة عند مدخل بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل ومعلومات عن اولية عن سقوط إصابات