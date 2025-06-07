مراسل الجديد: قوة عسكرية اسرائيلية تختطف أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا وتقتاده إلى الأراضي المحتلة

العودة الى الأعلى الحدث - علي مراد - الحلقة الكاملة