معلومات الجديد: لجنة وقف النار طلبت من الجيش تنفيذ أعمال حفر في الموقع المذكور بعمق يصل إلى 10 أمتار ما يوحي بادعاءات وجود منشآت أو بنى تحت الأرض تعتبرها اسرائيل خرقاً لقرار وقف الاعمال العدائية