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الحدث - شربل عيد - الحلقة الكاملة
2025-06-09 | 06:08
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الحدث - شربل عيد - الحلقة الكاملة
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الصحافية رندة تقي الدين لـ "وهلق شو": زيارة لودريان أتت للإطلاع على مسار الاصلاحات والوفد الفرنسي الذي زار اسرائيل شدد على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من التلال الخمس اللبنانية
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