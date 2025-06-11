الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:06
اختلاس واثراء غير مشروع.. توقيف وزير الاقتصاد السابق
11:35
في جنوب لبنان.. طائرة روسية تحت الأنقاض! (فيديو)
08:20
"ع مهل".. سرقها! (فيديو)
07:34
محاولة الوصول للمساعدات.. تحت النار! (فيديو)
04:42
الاحتجاجات في لوس أنجلوس مستمرة! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: الجيش اللبناني باشر عملية الجرف في المبنى الذي كشف عليه أمس في منطقة السانت تيريز - الحدث
2025-06-11 | 08:16
A-
A+
مراسل الجديد: الجيش اللبناني باشر عملية الجرف في المبنى الذي كشف عليه أمس في منطقة السانت تيريز - الحدث
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: الجيش اللبناني يقوم في هذه الأثناء بالكشف على أحد المباني التي تم استهدافها خلال الحرب في منطقة السان تيريز - الحدث
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تدخل منطقة السان تيريز مجدداً للكشف على أحد الأبنية
مراسل الجديد: قوة كبيرة من الجيش اللبناني وصلت الى منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية
مراسل الجديد: الجيش اللبناني باشر عملية الجرف في المبنى الذي كشف عليه أمس في منطقة السانت تيريز - الحدث
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الجيش
اللبناني
عملية
الجرف
المبنى
منطقة
السانت
تيريز
الحدث
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تدخل منطقة السان تيريز مجدداً للكشف على أحد الأبنية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:52
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تدخل منطقة السان تيريز مجدداً للكشف على أحد الأبنية
06:52
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تدخل منطقة السان تيريز مجدداً للكشف على أحد الأبنية
04:36
حمدان لـ "الجديد": الجيش واليونيفيل على تنسيق دائم ولا يمكن وضعهما وجهاً لوجه والإعتدءات المتكررة على القوات الدولية في الجنوب عملٌ ممنهج
04:36
حمدان لـ "الجديد": الجيش واليونيفيل على تنسيق دائم ولا يمكن وضعهما وجهاً لوجه والإعتدءات المتكررة على القوات الدولية في الجنوب عملٌ ممنهج
04:19
النائب فراس حمدان لـ "الجديد": الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل" مستهجنة ومرفوضة وتمسّ بالاستقرار "الذي يفترض أن يكون مستداماً"
04:19
النائب فراس حمدان لـ "الجديد": الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل" مستهجنة ومرفوضة وتمسّ بالاستقرار "الذي يفترض أن يكون مستداماً"
يحدث الآن
محليات
12:06
اختلاس واثراء غير مشروع.. توقيف وزير الاقتصاد السابق
محليات
11:57
وفد من حزب الله يزور الشيخ ياسر عودة: الاعتداء مرفوض!
محليات
11:35
في جنوب لبنان.. طائرة روسية تحت الأنقاض! (فيديو)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-03-25
قمر الطائي تحسم حقيقة علاقتها العاطفية بـ الشامي
2025-03-19
دخول أهالي حوش السيد علي إلى البلدة بعد مسح الجيش اللبناني للمنازل (فيديو)
2025-06-08
قرار صارم من وزارة الاعلام بعد فيديو نادين الراسي لـ ادرعي وهي ترد: طلعت براسي!
2025-03-30
منها بلدان عربية.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول
2025-05-28
ماذا يفعل "آينشتاين" في الكورة؟ (صورة)
06:19
جعجع يستنكر التعرّض لليونيفيل: لتوقيف المعتدين وتحويلهم إلى المحاكمة
بالفيديو
بالفيديو
10:34
هنا بيروت - غسان مخيبر - الحلقة الكاملة
07:40
جريمة قتل تهز القماطية.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل
07:37
الجديد تواكب جولة المبعوث الفرنسي جان ايف لورديان
07:29
الجيش يكشف مجدداً في منطقة السانت تيريز.. التفاصيل مع مراسل الجديد
14:20
الاعتداءات على اليونيفيل.. عمل ممنهج ولمصلحة من؟ (تقرير إخباري)
14:09
في قلب الضاحية الجنوبية.. اعتداء جديد على الشيخ ياسر عودة (تقرير إخباري)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:40
جريمة قتل تهز القماطية.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل
محليات
07:40
جريمة قتل تهز القماطية.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل
محليات
14:53
لبنان دخل القائمة المالية السوداء.. ماذا يعني ذلك؟
محليات
14:53
لبنان دخل القائمة المالية السوداء.. ماذا يعني ذلك؟
محليات
07:29
الجيش يكشف مجدداً في منطقة السانت تيريز.. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
07:29
الجيش يكشف مجدداً في منطقة السانت تيريز.. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
10:52
بين رعد ولودريان.. "نصرالله"!
محليات
10:52
بين رعد ولودريان.. "نصرالله"!
عربي و دولي
06:12
وزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر وعمان يعتزمون لقاء عراقجي.. الجديد تكشف تفاصيل الاجتماع
عربي و دولي
06:12
وزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر وعمان يعتزمون لقاء عراقجي.. الجديد تكشف تفاصيل الاجتماع
خاص الجديد
13:18
يقدِّمُ الثنائيُّ الشيعي حزبُ الله وأمل أَسوأَ اداءٍ مَيدانيٍّ.. (مقدمة النشرة المسائية)
خاص الجديد
13:18
يقدِّمُ الثنائيُّ الشيعي حزبُ الله وأمل أَسوأَ اداءٍ مَيدانيٍّ.. (مقدمة النشرة المسائية)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025