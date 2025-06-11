مراسل الجديد: الجيش اللبناني باشر عملية الجرف في المبنى الذي كشف عليه أمس في منطقة السانت تيريز - الحدث

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تدخل منطقة السان تيريز مجدداً للكشف على أحد الأبنية