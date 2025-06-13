"تأخرت رحلته".. سائح مصري يروي لحظات بمطار بيروت! (فيديو)

سائح مصري يروي لحظات تأخر رحلته في مطار بيروت
▶️ نقل مباشر: @Jacintheantar pic.twitter.com/FpbxMLF1sW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 13, 2025
سائح مصري يروي لحظات تأخر رحلته في مطار بيروت
▶️ نقل مباشر: @Jacintheantar pic.twitter.com/FpbxMLF1sW
مقدمة النشرة المسائية: حَوّلت اسرائيل الجولةَ السادسة من التفاوض النووي الى كُتلة نارٍ وأَحرقتِ النووي شخصياً قبل بحثِ اوراقِه في مسقَط. انقَضَّت على ايران في ليل، وحتى اللحظة فإنَّ ردَّ الجمهوريةِ الاسلامية هو "فرط صوتي" بمئة مسيّرةٍ لفَظَت أنفاسَها قبل بلوغِ أهدافِها..