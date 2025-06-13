"تأخرت رحلته".. سائح مصري يروي لحظات بمطار بيروت! (فيديو)

مقدمة النشرة المسائية: حَوّلت اسرائيل الجولةَ السادسة من التفاوض النووي الى كُتلة نارٍ وأَحرقتِ النووي شخصياً قبل بحثِ اوراقِه في مسقَط. انقَضَّت على ايران في ليل، وحتى اللحظة فإنَّ ردَّ الجمهوريةِ الاسلامية هو "فرط صوتي" بمئة مسيّرةٍ لفَظَت أنفاسَها قبل بلوغِ أهدافِها..