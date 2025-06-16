وزير المالية ياسين جابر لـ #الجديد: التعيينات المالية قريباً "ما بتطول"

رويترز نقلا عن مصادر: إيران ستبدي مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية مرونة في المفاوضات النووية

رويترز نقلا عن مصادر: إيران ستبدي مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية مرونة في المفاوضات النووية