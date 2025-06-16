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معلومات الجديد: المسؤولون تبلغوا رسمياً موعد وصول الموفد الأميركي توم باراك الى بيروت هذا الاسبوع لتقييم المرحلة الامنية ومسار لبنان في تطبيق القرار 1701 وملف حصرية السلاح بيد الدولة
2025-06-16 | 13:17
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معلومات الجديد: المسؤولون تبلغوا رسمياً موعد وصول الموفد الأميركي توم باراك الى بيروت هذا الاسبوع لتقييم المرحلة الامنية ومسار لبنان في تطبيق القرار 1701 وملف حصرية السلاح بيد الدولة
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معلومات الجديد: المسؤولون تبلغوا رسمياً موعد وصول الموفد الأميركي توم باراك الى بيروت هذا الاسبوع لتقييم المرحلة الامنية ومسار لبنان في تطبيق القرار 1701 وملف حصرية السلاح بيد الدولة
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