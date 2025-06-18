غداً.. سيصل مع رسالته إلى لبنان!

يترقب لبنان وصول الموفد الأميركي توم باراك الخميس المقبل، حيث سيعقد سلسلة من اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة إضافة إلى قائد الجيش.

وأشارت مصادر سياسية لـ "الجديد" إلى أن باراك يحمل رسالة أميركية حازمة بضرورة تجنب لبنان الانخراط في الحرب ضد إسرائيل.

من جانبه، سيستعرض الجانب اللبناني الموقف الرسمي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، بما في ذلك تكليف المدير العام للأمن العام، اللواء محمد شقير، بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية لمنع إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل، لتجنب جر لبنان إلى رد عسكري إسرائيلي.