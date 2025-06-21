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مصادر اشتراكية للجديد: باراك أيّد حوار حزب الله مع رئيس الجمهورية كسبيل لتسليم سلاح الحزب الا ان المهلة الزمنية غير مفتوحة لانهاء هذا الحوار
2025-06-21 | 13:12
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مصادر اشتراكية للجديد: باراك أيّد حوار حزب الله مع رئيس الجمهورية كسبيل لتسليم سلاح الحزب الا ان المهلة الزمنية غير مفتوحة لانهاء هذا الحوار
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