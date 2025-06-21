مصادر اشتراكية للجديد: باراك تطرق الى ترسيم الحدود اللبنانية من الشمال مروراً بالشرق ووصولا الى مزارع شبعا وتطرق الى ملف ترسيم الحدود عند مزارع شبعا في زيارته لاسرائيل