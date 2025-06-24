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مراسل الجديد: سقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مركبا
2025-06-24 | 08:27
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مراسل الجديد: سقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مركبا
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خاص الجديد
الجديد:
محلقة
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مركبا
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معلومات أولية عن سقوط 3 شهداء بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق كفردجال
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