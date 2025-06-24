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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: بوتين مستعد لاحتضان يورانيوم إيران الزائد ويرفض القنبلة النووية ويدعم حقها بالصواريخ والطاقة السلمية
2025-06-24 | 12:47
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: بوتين مستعد لاحتضان يورانيوم إيران الزائد ويرفض القنبلة النووية ويدعم حقها بالصواريخ والطاقة السلمية
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: بوتين مستعد لاحتضان يورانيوم إيران الزائد ويرفض القنبلة النووية ويدعم حقها بالصواريخ والطاقة السلمية
خاص الجديد
عربي و دولي
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