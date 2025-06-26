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خاص الجديد
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية تستهدف درّاجة نارية في بلدة بيت ليف
2025-06-26 | 05:17
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مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية تستهدف درّاجة نارية في بلدة بيت ليف
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