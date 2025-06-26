مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية تستهدف درّاجة نارية في بلدة بيت ليف

معلومات الجديد: بري سيضيف القوانين التي أقرّت في لجنة المال والموازنة أمس للقضاة واساتذة اللبنانية ومتضرري الاعتداءات الاسرائيلية الى جدول أعمال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل