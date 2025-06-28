الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
35
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:41
مطوّق بالسلاح والعناصر.. فيديو للحظة القبض على "ناصر رومية"
02:23
غرامات بالملايين... للفلتان على التواصل الاجتماعي؟!
2025-06-27
"راحت كفرتبنيت".. مواطن يُعلق ويوثق الغارات العنيفة على النبطية (فيديو)
2025-06-27
البيت الأبيض يُرحب بـ "بابا" ترامب! (فيديو)
2025-06-26
بدء تفكيك 34 مخيماً للنازحين السوريين (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: الرئيس سلام غادر عين التينة دون الادلاء بأي تصريح
2025-06-28 | 04:07
A-
A+
مراسل الجديد: الرئيس سلام غادر عين التينة دون الادلاء بأي تصريح
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: لودريان غادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح
الموفدة الأميركية غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس بري لأكثر من ساعة دون الإدلاء بأي تصريح
إنتهاء لقاء أورتاغوس مع الرئيس عون وغادرت قصر بعبدا دون الإدلاء بتصريح
مراسل الجديد: الرئيس سلام غادر عين التينة دون الادلاء بأي تصريح
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الرئيس
التينة
الادلاء
تصريح
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة
عمل مُبَيَّت للبنان! (الجمهورية)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:36
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند أطراف بلدة كونين قضاء بنت جبيل ومعلومات عن سقوط إصابات
07:36
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند أطراف بلدة كونين قضاء بنت جبيل ومعلومات عن سقوط إصابات
05:12
معلومات الجديد: صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة
05:12
معلومات الجديد: صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة
01:33
عمل مُبَيَّت للبنان! (الجمهورية)
جاء في صحيفة "الجمهورية":
01:33
عمل مُبَيَّت للبنان! (الجمهورية)
جاء في صحيفة "الجمهورية":
يحدث الآن
محليات
07:40
وزارة الصحة: شهيد إثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في كونين
محليات
07:38
استهداف سيارة عند أطراف بلدة كونين (صورة)
خاص الجديد
07:36
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند أطراف بلدة كونين قضاء بنت جبيل ومعلومات عن سقوط إصابات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-04-28
مايا دياب تهاجم مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي "فارغي المحتوى": انجازات سخيفة
01:33
عمل مُبَيَّت للبنان! (الجمهورية)
07:17
غارات اسرائيلية استهدفت النبطية أمس.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
05:12
معلومات الجديد: صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة
15:59
لأول مرة "حركة امل" تكشف أين سلاحها.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (تقرير)
06:36
"في حال التطبيع".. اسرائيل تشترط على سوريا!
بالفيديو
بالفيديو
07:17
غارات اسرائيلية استهدفت النبطية أمس.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
06:12
الحدث - قاسم قصير - الحلقة الكاملة
13:01
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2025
2025-06-27
الحدث - بيار بو عاصي - الحلقة الكاملة
2025-06-26
مقدمة النشرة المسائية 26-06-2025
2025-06-26
هنا بيروت - خطار ابو دياب - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
15:59
لأول مرة "حركة امل" تكشف أين سلاحها.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (تقرير)
خاص الجديد
15:59
لأول مرة "حركة امل" تكشف أين سلاحها.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (تقرير)
محليات
05:09
بعد مداهمته في طرابلس.. عائلة رومية توضح!
محليات
05:09
بعد مداهمته في طرابلس.. عائلة رومية توضح!
محليات
12:43
رسالة من باراك وبن فرحان إلى الرؤساء الثلاثة.. "السلاح الآن"!
محليات
12:43
رسالة من باراك وبن فرحان إلى الرؤساء الثلاثة.. "السلاح الآن"!
عربي و دولي
04:46
حفارة وجرافة كبيرة.. ماذا يحصل في منشأة فوردو؟ (صور)
عربي و دولي
04:46
حفارة وجرافة كبيرة.. ماذا يحصل في منشأة فوردو؟ (صور)
خاص الجديد
01:33
عمل مُبَيَّت للبنان! (الجمهورية)
خاص الجديد
01:33
عمل مُبَيَّت للبنان! (الجمهورية)
عربي و دولي
06:36
"في حال التطبيع".. اسرائيل تشترط على سوريا!
عربي و دولي
06:36
"في حال التطبيع".. اسرائيل تشترط على سوريا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025