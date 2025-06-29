مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـ الجديد: حزب الله لم يرد على مقترح باراك بشأن سحب السلاح عبر جلسة لمجلس الوزراء وهذا الأمر لن يعالج في جلسة مجلس النواب غداً