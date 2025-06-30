الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:42
في أميركا السماء تمطر دولارات (شاهد الفيديو)
05:15
فرار جريء في مطار بولونيا.. مغربي يُحبط عملية ترحيله (فيديو)
12:38
حريق كبير في أحراج منطقة القبيات بعكار (فيديو)
2025-06-29
ما حقيقة محاولة إغتيال الشرع؟
2025-06-29
بالفيديو.. لحظة تصادم طائرتين في مطار هانوي الدولي
خاص الجديد
مراسل الجديد: بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين ولايزال نصاب الجلسة التشريعية قائما
2025-06-30 | 05:17
A-
A+
مراسل الجديد: بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين ولايزال نصاب الجلسة التشريعية قائما
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق
إليكم جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب يوم الخميس
بري استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة
مراسل الجديد: بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين ولايزال نصاب الجلسة التشريعية قائما
خاص الجديد
محليات
الجديد:
انسحاب
القوات
اللبنانية
والكتائب
التغيير
والمستقلين
ولايزال
الجلسة
التشريعية
قائما
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق
النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"
اقرأ ايضا في خاص الجديد
05:45
مراسل الجديد: عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق
05:45
مراسل الجديد: عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق
15:29
النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"
15:29
النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"
15:18
النائب قاسم هاشم لـ وهلق شو: لجنة تمثل الرؤساء الثلاثة تشكّلت وطرحت أفكاراً للرد على بارّاك لكن لا رد أو جواب نهائي حتى الآن
15:18
النائب قاسم هاشم لـ وهلق شو: لجنة تمثل الرؤساء الثلاثة تشكّلت وطرحت أفكاراً للرد على بارّاك لكن لا رد أو جواب نهائي حتى الآن
يحدث الآن
محليات
10:04
يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!
محليات
09:49
حمية يكشف عن "خطوة" لعملية إعادة الاعمار
محليات
09:41
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران!
اخترنا لك
مراسل الجديد: عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق
05:45
النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"
15:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-04-10
الرئيس جوزاف عون: حزب الله أبدى مرونة بشأن مسألة السلاح
2025-06-28
"إستشهد خلال مداهمته أحد المطلوبين في طرابلس".. قوى الأمن تنعي المعاون الأول الياس طوق
2025-06-15
ترامب: أميركا لم يكن لها علاقة بالهجوم على ايران أمس
2025-05-10
فيديو - فتاة لم تعرف لامين يامال تطلب منه تصويرها !!
2025-04-22
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز مرتبط بحماس والجماعة الإسلامية في الغارة التي استهدفت سيارة قرب الدامور جنوبي بيروت
2025-06-14
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية
بالفيديو
بالفيديو
14:19
بارّاك قال ما تريده أميركا… فماذا يخطط نعيم قاسم؟ معلومات هامة من غسان حجار
13:46
في مطار بيروت.. حقائب اليد تكشف أسرار الملايين (تقرير إخباري)
13:39
كيف تحولت شركات التحويل إلى خصم لمالية الدولة؟ (تقرير إخباري)
13:31
صيف لبنان يطوي صفحة الحرب.. السياح قادمون (تقرير إخباري)
13:03
مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025
12:48
دخل "ترامب" في سباق مع "نوبل".. (مقدمة النشرة المسائية)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:04
يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!
محليات
10:04
يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!
خاص الجديد
13:46
في مطار بيروت.. حقائب اليد تكشف أسرار الملايين (تقرير إخباري)
خاص الجديد
13:46
في مطار بيروت.. حقائب اليد تكشف أسرار الملايين (تقرير إخباري)
عربي و دولي
13:27
"حزب الله" وبرّي.. وخطوة بـ خطوة!
عربي و دولي
13:27
"حزب الله" وبرّي.. وخطوة بـ خطوة!
فن
10:33
الملكة رانيا تتألق بإطلالة عصرية لدى مغادرتها البندقية
فن
10:33
الملكة رانيا تتألق بإطلالة عصرية لدى مغادرتها البندقية
عربي و دولي
15:53
الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
عربي و دولي
15:53
الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
عربي و دولي
09:29
هكذا اغتالت اسرائيل "علماء النووي" في ايران!
عربي و دولي
09:29
هكذا اغتالت اسرائيل "علماء النووي" في ايران!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025