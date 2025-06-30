معلومات الجديد: موقف لبنان يتمحور أيضاً حول اعتبار البيان الوزراء لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من الجانب الاسرائلي وقف الغارات وإطلاق سراح الاسرى