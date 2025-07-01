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مراسل الجديد: إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان
2025-07-01 | 05:44
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مراسل الجديد: إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان
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مراسل الجديد: إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان
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