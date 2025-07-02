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2025-07-02 | 15:47
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معلومات الجديد: وصل الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت قبل قليل ومن المتوقع أن تستمرّ زيارته لأيام حيث سيلتقي الموفد الأميركي توم باراك
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خاص الجديد
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