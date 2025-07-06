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فريد البستاني لـ وهلق شو: وزير الإقتصاد السابق أمين سلام مُرتكب و"ثلاثة أرباع" وليس فقط "مُرتكب ونصّ"
2025-07-06 | 14:52
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فريد البستاني لـ وهلق شو: وزير الإقتصاد السابق أمين سلام مُرتكب و"ثلاثة أرباع" وليس فقط "مُرتكب ونصّ"
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فريد البستاني لـ وهلق شو: وزير الإقتصاد السابق أمين سلام مُرتكب و"ثلاثة أرباع" وليس فقط "مُرتكب ونصّ"
خاص الجديد
محليات
البستاني
الإقتصاد
السابق
مُرتكب
و"ثلاثة
أرباع"
"مُرتكب
ونصّ"
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