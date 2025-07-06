رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: أتمنى على القوات اللبنانية وتحديداً سمير جعجع التصرّف بعقل كل اللبنانيين إذ أن بيانهم اليوم "حط على الجرح ملح"