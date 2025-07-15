حفل تخرج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية "LIU" في عكار (بث مباشر)

أفادت معلومات الجديد بأن الردَّ الاميركي جاء مرحِّباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الاميركية لا سيما حصر السلاح ولكن.. تضمن الرد الأميركي على لبنان مجموعة شروط ابرزُها وضع مهلة زمنية لتنفيذ حصرِ السلاح، وفق آلية وجدول زمنيٍّ واضحٍ وسريع وتخضع لرقابة دولية مباشرة وتوثيقٍ من الجيش اللبناني، بالاضافة الى ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاحه.