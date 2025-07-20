مصادر للجديد: براك كان قد طلب ايضاحات على الرد اللبناني واجوبة على اسئلة طرحها بعد ان كان قد قدم بدوره ايضاحات على اسئلة طرحها الجانب اللبناني في رده على الورقة الاميركية