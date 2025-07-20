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خاص الجديد

برّاك يدخل.. وجنبلاط ينسحب!

2025-07-20 | 11:34
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برّاك يدخل.. وجنبلاط ينسحب!
برّاك يدخل.. وجنبلاط ينسحب!

قبل الموعد المحدد، اي الاثنين، وصل المبعوث الأميركي توم باراك الى بيروت صباح الاحد لكنه لن يبدأ لقاءاته الرسمية مع الرؤساء قبل صبيحة الاثنين.
وفي معلومات الجديد ان لقاءات باراك ستكون موسعة ولن تقتصر على الرؤساء فقط، بل ستشمل قيادات سياسية وروحية ووجوه نيابية فيما سيكتفي بتصريح من السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس نواف سلام.

وان كان جدول مواعيد باراك قد نقل من يوم الثلاثاء الى يوم الاثنين الا ان لقاءه مع الريس بري بقي مجدولا لصباح الثلاثاء، باراك الذي يعود للمرة الثالثة الى بيروت سيتسلم الرد اللبناني على الرد الاميركي من رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعدما كانت قد سبقته اشارات ايجابية من واشنطن وصلت الى المسؤولين اللبنانين.
وفي معلومات الجديد ان اللجنة الرئاسة الثلاثية اجتمعت في قصر بعبدا مساء الاحد لوضع اللمسات النهائية على الملاحظات اللبنانية قبل تسليمها لباراك.

مصادر اوضحت للجديد ان باراك كان قد طلب ايضاحات على الرد اللبناني واجوبة على اسئلة طرحها، بعد ان كان قد قدم بدوره ايضاحات على اسئلة طرحها الجانب اللبناني في رده على الورقة الاميركية.
  
وتضيف المصادر ان الرد اللبناني تضمن تحديد المهل التي تقتضيها كل مرحلة من مراحل انهاء ملف السلاح الا ان الرد اللبناني لم يتضمن مواعيد بدء او نهاية هذه المراحل، وهو ما طلب توضيحا من وزارة الخارجية الاميركية التي هي من قامت بدرس الرد وليس باراك وحده.

مصادر متابعة دعت عبر الجديد الى عدم تحميل الزيارة المبكرة لباراك اي تبعات، فالمسؤول الاميركي الذي كان يشرف شخصيا على ترتيبات انهاء القتال في السويداء، وبعد التأكد من ضمان اتفاق وقف اطلاق النار، انتقل الى لبنان بعدما كان قد حذر سوريا انها تقف عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار، مشيرة الى انه من السابق لاوانه الحديث عن اجواء تفاؤلية او تشاؤمية قبل بدء لقاءاته

وتشير المصادر الى ان الرد الاميركي ليس اتفاقا جديدا بين لبنان واسرائيل، بل هو عبارة عن الية تنفيذية للاتفاق الذي وقع في تشرين الاول/ وهو يتضمن مراحل متتالية ومتزامنة لتسليم السلاح، بالتزامن مع الانسحاب الاسرائيلي.

واشارت المصادر تعليقا على رفض حزب الله اعطاء اي رد على الورقة الاميركية بانه ليس المطلوب ان يعلن حزب الله موافقته فهو اصلا كان قد وافق على البيان الوزراي للحكومة الذي ينص على بند حصرية السلاح، وللمفارقة ان نواب الحزب جددوا الثقة بهذه الحكومة في الجلسة النيابية الاخيرة، واضافت ان مخاوف حزب الله يتم اخذها بعين الاعتبار الا ان الاكيد ان اي اتفاق سيضمن انسحابا اسرائيليا تاما من كل الاراضي اللبنانية.

وفي كفرحيم، وعلى هامش "موقف العزاء والصلاة على أرواح الذين قضوا في محافظة السويداء، غادر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب تيمور جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي مجلس العزاء/ لحظة وصول رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب.

وفي معلومات الجديد ان موقف العزاء نظمته مشيخة العقل في طائفة الموحدين الدروز، ولم توجه اي دعوات، الا ان التنسيق مع الحزب التقدمي الاشتراكي كان قد حصل منذ البداية، وان جنبلاط الذي كان قد قدم واجب العزاء غادر لحظة وصول وهاب الذي قدم بدوره العزاء من دون حصول اي توترات.
 
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مصادر متابعة للجديد: حزب الله يرى في ورقة براك صك استسلام وهو غير معني بها ولا بأي ردود لبنانية عليها

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