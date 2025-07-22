الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

توم برّاك: الوقتُ يداهمُ الجميع.. ولا مجال لإضاعة الوقت (حوار خاص)

2025-07-22 | 13:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
توم برّاك: الوقتُ يداهمُ الجميع.. ولا مجال لإضاعة الوقت (حوار خاص)

أعرب المبعوث الأميركي، توم براك، في حديث عبر قناة "الجديد"، عن امتنانه لزيارته الثالثة إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن عودته إلى بيروت هي بمثابة عودة الروح إلى مسقط الرأس، وأن مهمته تنبع من رغبة الولايات المتحدة، ممثلة برئيسها، في إعادة التناسق والجمال لهذا البلد، والمساهمة في تخفيف التوتر وإرساء الاستقرار في هذه المرحلة العصيبة.

وأشار براك إلى أن لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان استثنائيًا، واصفًا بري بأنه من أكثر الشخصيات السياسية حنكة وذكاء في المنطقة، ويتمتع بخبرة طويلة في إدارة الأزمات المعقدة. ولفت إلى أن الاجتماع تخلله نقاش حول الأوضاع الراهنة في لبنان وما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به للمساعدة.
وأوضح براك أن بري شدد على ضرورة خفض التوتر، معتبرًا أن الوقت قد حان للتهدئة. وأضاف أن رئيس المجلس أبدى تعاونًا بنّاءً، وتقدم بمقترحات مرتبطة بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا قائمًا بهذا الشأن، لكنه يواجه صعوبات في التنفيذ. واعتبر أن المطلوب اليوم هو إزالة التحديات التي تعيق تطبيق هذا الاتفاق، والبحث في سبل إصلاحه لتأمين الاستقرار.
وأكد أن الحكومة اللبنانية، بكل أطيافها، تعمل باتجاه الحل السلمي، وأن الولايات المتحدة تدعم هذه الجهود ضمن مهلة زمنية قصيرة. وأعرب عن حرص بلاده على الدفع نحو توافق شامل، منبهًا إلى أن عامل الوقت ضاغط، ما يتطلب تخفيف التشنجات لتحقيق الاستقرار والازدهار.
وعن مسألة سلاح حزب الله، أشار براك إلى وجود قانون واضح في لبنان ينص على وجود مؤسسة عسكرية واحدة، موضحًا أن تطبيق هذا القانون يعود إلى الحكومة اللبنانية، وليس من مسؤولية الولايات المتحدة. وأكد أن بلاده تسعى عبر تأثيرها إلى تقليص التوتر، سواء في لبنان أو في العلاقة مع إسرائيل، ولفت إلى أن جميع دول المنطقة تتعاون مع واشنطن على المدى القصير والطويل لإيجاد حلول شاملة.
وجدد براك التأكيد على أنه لا يتفاوض مع حزب الله، بل يتواصل حصريًا مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، مشددًا على أن مهمته هي الوساطة وليس التفاوض، وأن بلاده صديقة للبنان منذ أكثر من سبعين عامًا. ولفت إلى أن حزب الله هو جزء من الحكومة، ما يعني أن أي حوار يتم مع الحكومة بكل مكوناتها، وليس مع طرف دون آخر.
وشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ تشرين الثاني لا يزال ساريًا، لكن هناك سوء فهم بشأن المفاوضات التي سبقته، لا سيما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. وأشار إلى أن حزب الله طرف فاعل في هذا السياق، وأن التوتر بينه وبين إسرائيل هو محور التحديات الحالية. وأكد أن بلاده تسعى لإزالة العقبات أمام تنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفًا أن هذا يشكل خطوة متقدمة نحو إصلاحات أوسع، تبدأ بالأمن والشفافية لخدمة الشعب اللبناني.
وأوضح أن المهل الزمنية مرتبطة بالقدرة على التفاوض وحل القضايا المعقدة، لكنه شدد على أن الموعد يداهم الجميع، والهدف هو أن يلعب لبنان دورًا محوريًا في عملية السلام. ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تتعاون مع الجهود الأميركية وقد نفذت ما طُلب منها، وأن المرحلة المقبلة تتطلب حشد الأطراف الأخرى للوصول إلى اتفاق شامل في أسرع وقت.
ورداً على سؤال حول التدخل الإيراني، أكد براك وجود مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، والملف النووي الإيراني. واعتبر أن هذه القضايا تؤثر حتمًا على لبنان، نظرًا لكون حزب الله جزءًا من نسيجه الوطني. وأعرب عن تفاؤله، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية هي آخر باب قبل الحرب، وأن الرئيس ترامب ملتزم بالسعي إلى السلام والازدهار قبل أي تصعيد.
وفي سياق الحديث عن إنجازاته في سوريا، أشار براك إلى أن ما تحقق في السويداء نموذج يمكن البناء عليه في أماكن أخرى، لكنه شدد على أن لبنان يملك مؤسسات عاملة ونظامًا طائفيًا خاصًا. وأضاف أن الفظائع لا تُعالج بالقوة العسكرية أو الاقتصادية، بل بالحوار والعقلانية، مؤكدًا أن واشنطن لا ترى فرقًا بين ما يجري في سوريا ولبنان من حيث تأثيره على استقرار المنطقة.
وحول الإصلاحات الاقتصادية، حدد براك أولويات عدة، في مقدمتها إصلاح النظام المصرفي وتعويض الخسائر المتراكمة منذ أكثر من عقد، فضلاً عن تحسين آليات الضرائب، والرواتب، وأداء المؤسسات العامة كالكهرباء والمطار. ولفت إلى أهمية استقطاب العقول اللبنانية من الخارج والاستفادة من تجارب مثل "رؤية السعودية 2030"، معتبرًا أن لبنان يملك المقومات لتحقيق ازدهار مماثل.
وفي ما يخص العلاقة مع سوريا، شدد براك على أن الاستقرار في سوريا ينعكس مباشرة على لبنان، وأن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون ودية وليست عدائية. ورأى أن لبنان يمكن أن يكون موردًا مهمًا لسوريا في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن هناك فرصة فعلية للتوصل إلى حلول إقليمية شاملة تشمل لبنان وسوريا وإسرائيل.
مقالات ذات صلة
توم برّاك: الوقتُ يداهمُ الجميع.. ولا مجال لإضاعة الوقت (حوار خاص)

خاص الجديد

محليات

توم براك

حزب الله

لبنان

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: لا يمكن المقارنة بين الواقعين السوري واللبناني والشرع لا يمتلك زمام القرار على الفصائل السورية كافة
التزام اسرائيل مقابل تسليم السلاح.. طرح لبري؟ (فيديو)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

توغل إسرائيلي فجراً في سهل الماري… تفتيش واستجواب!
01:21

توغل إسرائيلي فجراً في سهل الماري… تفتيش واستجواب!

أفاد مراسل "الجديد" أن قوة مشاة إسرائيلية، قوامها نحو 20 جنديًا، توغلت فجر اليوم من محيط بلدة العباسية الحدودية باتجاه منطقة "ريحانة بري" في سهل الماري.

01:21

توغل إسرائيلي فجراً في سهل الماري… تفتيش واستجواب!

أفاد مراسل "الجديد" أن قوة مشاة إسرائيلية، قوامها نحو 20 جنديًا، توغلت فجر اليوم من محيط بلدة العباسية الحدودية باتجاه منطقة "ريحانة بري" في سهل الماري.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد: مسيرات اسرائيلية فوق الضاحية واقليم الخروب
04:00
توغل إسرائيلي فجراً في سهل الماري… تفتيش واستجواب!
01:21
براك لـ الجديد ردا على سؤال حول وجود مهلة: كل مرحلة من الحل لديها مهلة واحداها الأول من آب
14:34
لبنان تحت مُنخفَضَين.. (مقدمة النشرة المسائية)
14:10
براك لـ الجديد: لبنان لن يواجه حربا إسرائيلية ثانية
13:55
براك لـ الجديد: لدينا فرصة للتوصل الى حل واتفاق بين دول المنطقة
13:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025