معلومات الجديد: الرئيس بري قام بإعادة براك إلى مقترح يرتكز إلى اتفاق وقف النار بمعنى قيام اسرائيل بالانسحاب ووقف الاغتيالات من أجل تسهيل حصر السلاح بيد الدولة