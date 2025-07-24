ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟

أفادت معلومات "الجديد" أن البطريرك الماروني الكاردينال نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإرهاق جسدي يتكرر من حين إلى آخر.



وأكدت العائلة أن حالته الصحية جيدة، ولا يوجد أي أمر طارئ.



