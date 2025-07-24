الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
13:38
وفاة المصارع الأميركي الشهير هالك هوغن عن 71 عاما
13:23
بالصورة: غارات.. وخود نفس!
04:28
قتلى في اشتباكات حدودية بين تايلند وكمبوديا (فيديو)
03:09
وسط إسرائيل.. إصابة 9 جنود بعملية دهس (فيديو)
02:52
مراسل يعثر على جثة طفلة أثناء البث المباشر (فيديو)
خاص الجديد
ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟
2025-07-24 | 14:36
A-
A+
ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟
أفادت معلومات
قناة
"الجديد" أن البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإرهاق جسدي يتكرر من حين إلى آخر.
وأكدت العائلة أن حالته الصحية جيدة، ولا يوجد أي أمر طارئ.
مقالات ذات صلة
تصريح البطريرك الراعي عقب لقائه الرئيس عون في بعبدا
فيديو - ماذا حصل مع كول بالمر بين يديّ الحلاّق؟
فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟
ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟
خاص الجديد
محليات
البطريرك الراعي
الصحة
لبنان
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي في موقع تلة الحمامص المستحدث يطلق نيران رشاشاته باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة الجنوبية
الجديد تكشف.. والنواب يلاحقون
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:32
مصادر أمنية لـ الجديد: الموقوف دخل الى لبنان خلسة مطلع هذا العام بهوية مزورة وهو مطلوب للدولة باربع مذكرات توقيف بتهمة تهريب المخدرات وتم تحديد موقعه في منطقة صربا-الكسليك
14:32
مصادر أمنية لـ الجديد: الموقوف دخل الى لبنان خلسة مطلع هذا العام بهوية مزورة وهو مطلوب للدولة باربع مذكرات توقيف بتهمة تهريب المخدرات وتم تحديد موقعه في منطقة صربا-الكسليك
14:29
مصادر أمنية لـ الجديد: أوقفت المباحث الجنائية المركزية المدعو "علي حكمت عيسى" وهو سوري الجنسية من اللاذقية ملقّب ب "علي شليش"
14:29
مصادر أمنية لـ الجديد: أوقفت المباحث الجنائية المركزية المدعو "علي حكمت عيسى" وهو سوري الجنسية من اللاذقية ملقّب ب "علي شليش"
14:27
غدراً وعبر البلكون.. جريمة قتل زوجين تهز لبنان
14:27
غدراً وعبر البلكون.. جريمة قتل زوجين تهز لبنان
يحدث الآن
عربي و دولي
02:13
روبيو يهاجم ماكرون: الاعتراف بفلسطين قرار "متهور"
محليات
01:34
المناضل جورج عبدالله حرّاً بعد 40 عاماً في السجون الفرنسية
محليات
01:30
فرانس برس: اللبناني جورج عبد الله خرج من السجن في فرنسا
اخترنا لك
مصادر أمنية لـ الجديد: الموقوف دخل الى لبنان خلسة مطلع هذا العام بهوية مزورة وهو مطلوب للدولة باربع مذكرات توقيف بتهمة تهريب المخدرات وتم تحديد موقعه في منطقة صربا-الكسليك
14:32
مصادر أمنية لـ الجديد: أوقفت المباحث الجنائية المركزية المدعو "علي حكمت عيسى" وهو سوري الجنسية من اللاذقية ملقّب ب "علي شليش"
14:29
غدراً وعبر البلكون.. جريمة قتل زوجين تهز لبنان
14:27
نادي اليخوت مهدد بالزوال! تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:35
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي في موقع تلة الحمامص المستحدث يطلق نيران رشاشاته باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة الجنوبية
07:15
الجديد تكشف.. والنواب يلاحقون
2025-07-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:49
"يسرائيل هيوم": ارتفاع عدد المصابين بحادث الدهس في كفار يونا إلى 9 والشرطة تواصل البحث عن السائق
2025-06-25
"أساء استخدام السلطة".. إتجاه لعزل ترامب؟
2025-04-11
دانييلا رحمة تكشف لأول مرة حقيقة حملها من ناصيف زيتون
2025-05-21
صواريخ تستهدف تجمعاً للدبابات الإسرائيلية
2025-01-08
ميغان ماركل تفجع بوفاة اغلى ما لديها .. لن تصدقوا من هو
2025-03-12
يسرا تتفاعل مع جمهورها بعد الاحتفال بعيد ميلادها
بالفيديو
بالفيديو
13:28
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2025
12:10
جدال حول الدعم الإسرائيلي لدروز السويداء.. وهذا ما قاله فراس حمدان عن التقسيم (شاهدوا بودكاست ع الجديد)
2025-07-23
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2025
2025-07-23
مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان ويحيل 3 وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة التحقيق
2025-07-23
تغير صادم بملامح سوزان نجم الدين بسبب عمليات التجميل!
2025-07-23
جلسة تشريعية عامة لبحث ملف الاتصالات ورفع الحصانة عن بوشكيان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
10:21
"قـ ـتل لأنه رفض ان (يعوّي)".. سلاف فواخرجي تنعي الشاب احمد زهير خضور
فن
10:21
"قـ ـتل لأنه رفض ان (يعوّي)".. سلاف فواخرجي تنعي الشاب احمد زهير خضور
عربي و دولي
13:02
في لحظات.. غارات تهزّ جنوب لبنان وبيانٌ إسرائيلي!
عربي و دولي
13:02
في لحظات.. غارات تهزّ جنوب لبنان وبيانٌ إسرائيلي!
محليات
12:33
خلية لداعش في لبنان.. وبيانٌ للجيش!
محليات
12:33
خلية لداعش في لبنان.. وبيانٌ للجيش!
خاص الجديد
14:36
ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟
خاص الجديد
14:36
ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟
محليات
00:07
قرار قضائي سوري ضد وئام وهاب
محليات
00:07
قرار قضائي سوري ضد وئام وهاب
فن
05:32
ناصيف زيتون بتعليق مفاجئ عن إلغاء حفله في فرنسا.. السبب صادم!
فن
05:32
ناصيف زيتون بتعليق مفاجئ عن إلغاء حفله في فرنسا.. السبب صادم!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025