ليث البلعوس في عاليه؟ مصادر أمنية تكشف لـ "الجديد"

سمعنا أن عناصر حزبية أدخلت شويخ مطرود من السويداء وملاحق من أهلها إلى لبنان بدون أن تختم أوراقه على الحدود . سنتابع الأمر لأنه خطير وغير مسموح به ونتمنى أن لا يكون أحد يريد فتنة بين الناس لأن من تطرده السويداء لن نستقبله هنا . دم أهلنا خط أحمر ومن لعب به سينال القصاص
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 29, 2025
سمعنا أن عناصر حزبية أدخلت شويخ مطرود من السويداء وملاحق من أهلها إلى لبنان بدون أن تختم أوراقه على الحدود . سنتابع الأمر لأنه خطير وغير مسموح به ونتمنى أن لا يكون أحد يريد فتنة بين الناس لأن من تطرده السويداء لن نستقبله هنا . دم أهلنا خط أحمر ومن لعب به سينال القصاص
الحدث - جورج سولاج - الحلقة الكاملة
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