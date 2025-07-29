ليث البلعوس في عاليه؟ مصادر أمنية تكشف لـ "الجديد"

كتب رئيس حزب على حسابه على "اكس" قائلاً: "سمعنا أن عناصر حزبية أدخلت شويخ مطرود من السويداء وملاحق من أهلها إلى بدون أن تختم أوراقه على الحدود . سنتابع الأمر لأنه خطير وغير مسموح به ونتمنى أن لا يكون أحد يريد فتنة بين الناس لأن من تطرده السويداء لن نستقبله هنا . دم أهلنا خط أحمر ومن لعب به سينال القصاص".