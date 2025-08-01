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معلومات الجديد: نتائج الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة ستصدر اليوم بعد الظهر
2025-08-01 | 04:47
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الحدث - ناصر شرارة - الحلقة الكاملة
مراسل الجديد: 4 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم أمس
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