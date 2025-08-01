معلومات الجديد: الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على الملف اللبناني

مصادر في الخارجية الأميركية لـ"الجديد": أورتاغوس تتابع الملف اللبناني وقد تبقي عليه ما لم تُكلّف بملف آخر يعرقل مهامها خاصة وأن التعيينات وجلسات الاستماع تستغرق وقتاً