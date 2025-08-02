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مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي
معلومات الجديد: صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية
معلومات الجديد: صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب منفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب منفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر
معلومات الجديد: حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد
معلومات الجديد: حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد
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2025-08-02 | 08:11
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النائب زياد حواط لـ #هنا_بيروت: جلسة الثلاثاء الوزارية كانت يجب أن تنعقد في التسعينات وهناك فرصة أمام رئيسي الجمهورية والحكومة لإنقاذ لبنان وما على مجلس الوزراء إلا تبني بند "حصرية السلاح"
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