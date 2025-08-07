مجلس الوزراء.. معطيات عن ورقة بارّاك وآخر التحديثات قبل إنطلاق الجلسة

معلومات الجديد : في الوقت الذي كانت الاتصالات تحصل على أعلى المستويات للتحضير لجلسة الثلاثاء للرد على ورقة باراك تفاجأت الدوائر الرسمية اللبنانية بخبر استبدال باراك