4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!

2025-08-09 | 13:57
حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!
حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!

بعد ايام من اقرار الحكومة اهداف الورقة الاميركية والمتضمنة قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، قدم الجيش اللبناني شهداء جددا للدفاع عن لبنان وسيادته.

واثناء قيام فوج الهندسة بالكشف على مخزن للأسلحة والعمل على تفكيك محتوياته في وادي زبقين-صور، وقع انفجار داخله، بعدما  كان قد بدأ العمل فيه على تفكيك الاسلحة والذخائر قبل ايام، بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب، اليونيفيل.

مصادر وزارية اشارت للجديد الى ان رئيس الحكومة يفترض ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ببنود عادية، سيشارك فيها وزراء الثنائي الذين يحرصون على متابعة عملهم الوزاري المتصل بشؤون الناس.

وفي معلومات الجديد ان جلسات مجلس الوزراء ستتوقف في الاسبوع الثالث من شهر اب بسبب عطلة المديرين العامين في القصر الجمهوري والسراي الحكومي، وهي عطلة مقررة سابقا على أن تستأنف الحكومة جلساتها في نهاية هذا الشهر  لدراسة خطة الجيش للدفاع ولحصر السلاح والتي اصبحت شبه جاهزة.

واكدت مصادر سياسية استمرار الاتصالات لاستكمال النقاش على اكثر من مستوى لتفادي الانزلاق الى لعبة الشارع، مشيرة الى 
ان الاتصالات ليست محلية فقط، اذ تدخل قطر على خط الوساطة.

وبحسب المعلومات، فان حزب الله كان قد طلب وساطة قطرية بدأت قبل اتخاذ الحكومة قرار حصرية السلاح، الا ان مصير هذه الوساطة يرتبط بمدى جديتها والنتيجة التي تتوصل اليها، على قاعدة انه اذا كان الهدف من هذه الوساطة تقطيع الوقت، فلا الاميركيون ولا القطريون مستعدون للقبول بذلك.

وتشير المصادر الى ان الجانب القطري وافق على مبلغ مئتي مليون دولار لقطاع الكهرباء، وأن البحث يجري حول كيفية صرف هذا المبلغ بالتزامن مع اجراءات اصلاحية يطلبها القطري في هذا القطاع، ولفتت المصادر الى ان وفدا قطريا سيزور لبنان قريبا.
حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!

خاص الجديد

محليات

الجيش اللبناني

حزب الله

مصادر عسكرية لـ #الجديد: الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كل المناطق التي من الممكن أن تشهد تحركات شعبية من بعلبك الى الجنوب مروراً ببيروت والضاحية مع اصرار الجيش على عدم قطع الطرقات خاصة طريق المطار
15:43
معلومات الجديد: قطر أظهرت دعماً للبنان خاصة في مجال الطاقة والجانب القطري وافق على مبلغ 200 مليون دولار للكهرباء والبحث يجري حول كيفية صرف هذا المبلغ
13:01
معلومات الجديد: حزب الله طلب وساطة قطرية قبل اتخاذ الحكومة قرار حصرية السلاح إلا ان مصير هذه الوساطة يرتبط بمدى جديتها والنتيجة التي تتوصل اليها
13:00
مصادر سياسية للجديد: استمرار الاتصالات لاستكمال النقاش على أكثر من مستوى لتفادي الانزلاق إلى لعبة الشارع
13:00
معلومات الجديد: جلسات مجلس الوزراء ستتوقف في الأسبوع الثالث من شهر آب بسبب عطلة المديرين العامين في القصر الجمهوري والسراي الحكومي على أن تُستأنف نهاية هذا الشهر
12:48
على خط حصر السلاح والتوترات.. وساطة تتحرك (التفاصيل في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
10:34
