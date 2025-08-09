حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!

بعد ايام من اقرار الحكومة اهداف الورقة الاميركية والمتضمنة قرار حصرية السلاح بيد ، قدم شهداء جددا للدفاع عن وسيادته.



واثناء قيام فوج الهندسة بالكشف على مخزن للأسلحة والعمل على تفكيك محتوياته في وادي زبقين-صور، وقع انفجار داخله، بعدما كان قد بدأ العمل فيه على تفكيك الاسلحة والذخائر قبل ايام، بالتعاون مع العاملة في الجنوب، اليونيفيل.



مصادر وزارية اشارت للجديد الى ان رئيس الحكومة يفترض ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ببنود عادية، سيشارك فيها وزراء الثنائي الذين يحرصون على متابعة عملهم الوزاري المتصل بشؤون الناس.



وفي معلومات الجديد ان جلسات ستتوقف في الاسبوع الثالث من شهر اب بسبب عطلة المديرين العامين في القصر الجمهوري والسراي الحكومي، وهي عطلة مقررة سابقا على أن تستأنف الحكومة جلساتها في نهاية هذا الشهر لدراسة خطة الجيش للدفاع ولحصر السلاح والتي اصبحت شبه جاهزة.



واكدت مصادر سياسية استمرار الاتصالات لاستكمال النقاش على اكثر من مستوى لتفادي الانزلاق الى لعبة الشارع، مشيرة الى

ان الاتصالات ليست محلية فقط، اذ تدخل قطر على خط الوساطة.



وبحسب المعلومات، فان كان قد طلب وساطة قطرية بدأت قبل اتخاذ الحكومة قرار حصرية السلاح، الا ان مصير هذه الوساطة يرتبط بمدى جديتها والنتيجة التي تتوصل اليها، على قاعدة انه اذا كان الهدف من هذه الوساطة تقطيع الوقت، فلا الاميركيون ولا القطريون مستعدون للقبول بذلك.



وتشير المصادر الى ان الجانب القطري وافق على مبلغ مئتي مليون لقطاع الكهرباء، وأن البحث يجري حول كيفية صرف هذا المبلغ بالتزامن مع اجراءات اصلاحية يطلبها القطري في هذا القطاع، ولفتت المصادر الى ان وفدا قطريا سيزور قريبا.