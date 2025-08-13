مراسلة الجديد: جلسة مجلس الوزراء مستمرة بمشاركة وزراء "الثنائي" وعلى جدول أعمالها 61 بنداً

لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز