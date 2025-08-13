عاجل
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
02:40
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
02:33
حريق ضخم في معمل "دهان"! (فيديو)
2025-08-11
بالفيديو: بجعة تحط في مسبح أحد منتجعات طبرجا!
2025-08-11
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
2025-08-09
حرب على الجرذان!
خاص الجديد
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
2025-08-13 | 03:34
2025-08-13 | 03:34
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
وصول المبعوث الأميركي توم باراك الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
وصول لاريجاني الى عين التينة للقاء الرئيس بري
تصريح النائب محمد رعد بعد اللقاء مع الرئيس عون في قصر بعبدا
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
خاص الجديد
محليات
الجديد:
لاريجاني
بعبدا
للقاء
الرئيس
مراسلة الجديد: جلسة مجلس الوزراء مستمرة بمشاركة وزراء "الثنائي" وعلى جدول أعمالها 61 بنداً
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض جداً فوق بلدات بريتال - الطيبة - حزين - الحمودية - حورتعلا - طليا
04:07
مراسلة الجديد: جلسة مجلس الوزراء مستمرة بمشاركة وزراء "الثنائي" وعلى جدول أعمالها 61 بنداً
04:07
مراسلة الجديد: جلسة مجلس الوزراء مستمرة بمشاركة وزراء "الثنائي" وعلى جدول أعمالها 61 بنداً
01:32
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض جداً فوق بلدات بريتال - الطيبة - حزين - الحمودية - حورتعلا - طليا
01:32
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض جداً فوق بلدات بريتال - الطيبة - حزين - الحمودية - حورتعلا - طليا
16:56
مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
16:56
مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
محليات
06:37
وزير الخارجية التركي: إسرائيل أحد الأطراف الرئيسية وراء أحداث السويداء
محليات
06:26
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
محليات
06:25
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
مراسلة الجديد: جلسة مجلس الوزراء مستمرة بمشاركة وزراء "الثنائي" وعلى جدول أعمالها 61 بنداً
04:07
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض جداً فوق بلدات بريتال - الطيبة - حزين - الحمودية - حورتعلا - طليا
01:32
مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
16:56
"غيمة وقطعت".. تحركات وإتصالات لـ "الثنائي الشيعي" بالحكومة!
15:03
وزير الطاقة يبشر اللبنانيين عبر "الجديد" بعودة الكهرباء.. ولكن!
14:51
محمد حيدر لـ"الجديد": لن نقبل بتحويل المعركة مع العدو الإسرائيلي إلى الشارع أو الداخل اللبناني
14:11
01:42
سلاح "حزب الله".. بين لاريجاني والرؤساء الثلاثة! (الجمهورية)
2025-08-01
صحافية أميركية تتحدث عن "إقالة برّاك" وتعدد الأسباب!
2025-02-24
المُبرقع زار بيراقداريان وبحثا إطلاق الصندوق المخصص لتأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي
2025-03-04
شيماء سيف تكشف هوية الفنانة التي ساهمت بعودتها لزوجها محمد كارتر
2025-08-03
السويداء تشتعل مجدداً!
2025-08-05
طعَنَ 3 ضباط وفرّ هاربًا.. هذا ما حدث في صور!
03:24
جلسة وزارية ببنود عادية.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
03:19
لاريجاني في بيروت.. وأولى محطاته "بعبدا"
14:06
مقدمة النشرة المسائية 12-08-2025
09:04
حقيقة منع عرض الاخوين ملص بعد انتقادهما الحكومة السورية الجديدة
2025-08-11
لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
2025-08-11
مقدمة النشرة المسائية 11-08-2025
خاص الجديد
13:39
برّي يرفع الوتيرة!
خاص الجديد
13:39
برّي يرفع الوتيرة!
محليات
11:30
كلام لباسيل عن سلاح "حزب الله".. تهديد؟!
محليات
11:30
كلام لباسيل عن سلاح "حزب الله".. تهديد؟!
محليات
01:28
قمة ترامب - بوتين.. ما علاقة جنوب لبنان؟
محليات
01:28
قمة ترامب - بوتين.. ما علاقة جنوب لبنان؟
محليات
02:01
بري: حزب الله لم ينته!
محليات
02:01
بري: حزب الله لم ينته!
عربي و دولي
01:55
نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!
عربي و دولي
01:55
نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!
منوعات
02:40
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
منوعات
02:40
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
