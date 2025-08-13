عاجل
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
2025-08-13 | 03:34

2025-08-13 | 03:34
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

