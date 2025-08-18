الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:02
بالفيديو: إنتقام ناعم لزيلينسكي من صحافي "البدلة"!
03:05
ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس في لبنان مجدداً (شاهد الفيديو)
2025-08-17
نبتة.. رخيصة وتحمي من السرطان!
2025-08-16
مظاهرات في السويداء ترفع أعلاماً إسرائيلية وتطالب بـ"تقرير المصير"! (فيديو)
2025-08-16
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
خاص الجديد
جوني منيّر يكشف عن لائحة فساد مالي كبير في كازينو لبنان... ويتحدّث عن "انتداب مقنّع" آتٍ!
2025-08-18 | 13:11
A-
A+
جوني منيّر يكشف عن لائحة فساد مالي كبير في كازينو لبنان... ويتحدّث عن "انتداب مقنّع" آتٍ!
مقالات ذات صلة
زياد أسود لـ "الجديد": أسماء ممتازة على لائحة "القوات" وسأقترع لهم!
الحدث - جوني منيّر - الحلقة الكاملة
الحدث - جوني منير - الحلقة الكاملة
جوني منيّر يكشف عن لائحة فساد مالي كبير في كازينو لبنان... ويتحدّث عن "انتداب مقنّع" آتٍ!
خاص الجديد
محليات
جوني منير
الولايات المتحدة
لبنان
كازينو لبنان
الجديد
ريكاردو الشدياق
العودة الى الأعلى
الحدث - جو معكرون - الحلقة الكاملة
تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:04
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
خاص الجديد
13:04
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
خاص الجديد
12:36
خطة الجيش قيد التنفيذ.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:36
خطة الجيش قيد التنفيذ.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:34
رسالة أميركية الى الشيعة... | تابعوا التفاصيل ضمن نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:34
رسالة أميركية الى الشيعة... | تابعوا التفاصيل ضمن نشرة أخبار الجديد بعد قليل
يحدث الآن
عربي و دولي
15:41
مواجهة ليلية صامتة عند الحدود الجنوبية! (صورة)
عربي و دولي
15:19
تحرّك ليليّ وتوغّل إِسرائيليّ.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟
عربي و دولي
15:08
زيلينسكي: الحوار مع ترامب كان جيداً جداً ويمكن مناقشة قضية تبادل الأراضي مع بوتين في القمة الثلاثية
اخترنا لك
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
13:04
خطة الجيش قيد التنفيذ.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:36
رسالة أميركية الى الشيعة... | تابعوا التفاصيل ضمن نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:34
الحدث - جو معكرون - الحلقة الكاملة
05:42
تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
2025-08-17
في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة
2025-08-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-22
ملكة جمال لبنان السابقة تفجع بوفاة والدها
2025-08-16
مسيرة اسرائيلية تسقط بين الناس! (فيديو)
2025-06-22
وزير الدفاع الأميركي: سنتصرف بسرعة وحزم عندما يتعرض شعبنا أو شركاؤنا أو مصالحنا للتهديد
2025-05-08
هذا ما فعله الرئيس عون بخزينة الجيش اللبناني! (فيديو)
2025-02-15
حزب الله يعتصم على طريق المطار.. مراسلة الجديد تنقل مباشرة
2025-08-17
5 أسئلة ستطرح على براك غداً
بالفيديو
بالفيديو
13:32
مقدمة النشرة المسائية 18-08-2025
13:11
جوني منيّر يكشف عن لائحة فساد مالي كبير في كازينو لبنان... ويتحدّث عن "انتداب مقنّع" آتٍ!
07:10
الفنانة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها الفن نهائيا بعد مرض والدتها
2025-08-17
مقدمة النشرة المسائية 17-08-2025
2025-08-17
ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما
2025-08-17
نادين الراسي و معتصم النهار وحشد من الجمهور يدعمون اصالة في حفلها في بيروت
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
03:57
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما
فن
03:57
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما
عربي و دولي
13:27
تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!
عربي و دولي
13:27
تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!
عربي و دولي
15:19
تحرّك ليليّ وتوغّل إِسرائيليّ.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟
عربي و دولي
15:19
تحرّك ليليّ وتوغّل إِسرائيليّ.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟
عربي و دولي
15:41
مواجهة ليلية صامتة عند الحدود الجنوبية! (صورة)
عربي و دولي
15:41
مواجهة ليلية صامتة عند الحدود الجنوبية! (صورة)
عربي و دولي
13:04
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
عربي و دولي
13:04
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
فن
04:27
فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته
فن
04:27
فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025