في الجنوب.. حائط مخالف لمنزل مدمر وعلى صاحبه إزالته!

أفاد مراسل "الجديد" في أن مخفر بلدة عديسة طلب من صاحب مدمر في البلدة، إزالة الجدار الأخير المتبقي من منزله، لأنه مخالف.

وفي التفاصيل أن صاحب المنزل، كان يعمل على ترميم منزله قبل الحرب، واستحدث جدارًا "مخالفًا" فطلبت إليه الدولة إزالته حينها، وكان "ينوي إزالته"، لكن الحرب وقعت.. وأمس ورده اتصال من مخفر البلدة، من أجل إزالة الحائط المخالف.