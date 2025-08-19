عاجل
مجلس الوزراء السعودي يرحب بالقمتين اللتين عقدهما ترمب مع بوتين وزيلينسكي وقادة أوروبيين
مجلس الوزراء السعودي يرحب بالقمتين اللتين عقدهما ترمب مع بوتين وزيلينسكي وقادة أوروبيين
11:24
أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!
07:35
حوت نافق يجذب "المتفرجين" (فيديو)
15:02
بالفيديو: إنتقام ناعم لزيلينسكي من صحافي "البدلة"!
2025-08-18
ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس في لبنان مجدداً (شاهد الفيديو)
2025-08-17
نبتة.. رخيصة وتحمي من السرطان!
خاص الجديد
في الجنوب.. حائط مخالف لمنزل مدمر وعلى صاحبه إزالته!
2025-08-19 | 07:44
A-
A+
في الجنوب.. حائط مخالف لمنزل مدمر وعلى صاحبه إزالته!
أفاد مراسل "الجديد" في
مرجعيون
أن مخفر بلدة عديسة طلب من صاحب
منزل
مدمر في البلدة، إزالة الجدار الأخير المتبقي من منزله، لأنه مخالف.
وفي التفاصيل أن صاحب المنزل، كان يعمل على ترميم منزله قبل الحرب، واستحدث جدارًا "مخالفًا" فطلبت إليه الدولة إزالته حينها، وكان "ينوي إزالته"، لكن الحرب وقعت.. وأمس ورده اتصال من مخفر البلدة، من أجل إزالة الحائط المخالف.
