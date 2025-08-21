الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

معلومات الجديد: تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح

2025-08-21 | 13:04
معلومات الجديد: تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح
معلومات الجديد: تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح
معلومات الجديد: تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح

سحب سلاح المخيمات الفلسطينية.. اليوم
بعد تحقيق "الجديد".. الأمن العام يوقف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!
13:03

بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!

أثمرت الجهود التي قادها ياسر عباس، المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني،عن بداية اغلاق اهم واخطر ملف امني لبناني منذ اتفاق القاهرة وسيساهم هذا الانجاز، ان قدر له النجاح، في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين والشعبين الاخوين تقوم على اساس الاحترام المتبادل على امل ان تتمكن السلطات اللبنانية من انجاز الشق المتعلق بها حصرا وهو سحب سلاح المنظمات غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وفي أول تصريح رسمي، رحب رئيس الحكومة نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني واكد انه “جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.”

13:03

بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!

أثمرت الجهود التي قادها ياسر عباس، المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني،عن بداية اغلاق اهم واخطر ملف امني لبناني منذ اتفاق القاهرة وسيساهم هذا الانجاز، ان قدر له النجاح، في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين والشعبين الاخوين تقوم على اساس الاحترام المتبادل على امل ان تتمكن السلطات اللبنانية من انجاز الشق المتعلق بها حصرا وهو سحب سلاح المنظمات غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وفي أول تصريح رسمي، رحب رئيس الحكومة نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني واكد انه “جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.”

معلومات الجديد: اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال وكل من الرئيس بري والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية
13:04
معلومات الجديد: الجيش اللبناني ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش
13:04
بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!
13:03
جاسوس إسرائيلي ام تائه في الجنوب؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
12:35
القبض على "أبو مازن".. والتسليم الأول | في النشرة المسائية بعد قليل
12:33
"الجديد" في مخيم برج البراجنة.. تسليم السلاح بدأ (شاهد البث المباشر)
10:31
