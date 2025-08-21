سحب سلاح المخيمات الفلسطينية.. اليوم

يفترض ان يبدأ الخميس حصر سلاح المخيمات بداء من مخيمي في والبص في صور على ان يوضع السلاح في عهدة ، إلا ان هذه الخطوة لن تبدأ بانتظار استكمال آخر الخطوات التنسيقية التي لا تزال عالقة بين والفلسطينية.