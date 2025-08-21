بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!

سياسيا، وفيما يرتبط بسلاح حزب الله
، قالت معلومات الجديد إنه خلال لقاء جرى بين الحاج وفق صفا وقائد الجيش رودلف هيكل، تفاهم الطرفان على كثير من الاشكاليات المطروحة حول مسألة حصر السلاح، وخصوصا أن قائد الجيش
ليس بوارد زج الجيش اللبناني
في مواجهة مع حزب الله
، والحزب ليس بوارد الاستباك مع الجيش، وعليه كان اتفاق بالتفاهم حول كل الخطوات.
على خط آخر عمل قائد الجيش اللبناني على
استكمال خطة تسليم السلاح والتي سيتم تقسيمها على مراحل، قبل أن تقدم الى مجلس الوزراء
تحت عنوان تطبيقها وفق تعاون سياسي بين كل القوى حرصا على المؤسسة العسكرية والسلم الاهلي، واستكمالا، لقاء جمع مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال المعني بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد
مهنا لاحتواء تداعيات جلستي مجلس الوزراء، وفي معلومات الجديد ان اللقاء لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية.
وفي الشق السوري، مصادر سورية
اكدت للجديد أن لقاء عقد بعيدا من الإعلام بين وزير الادارة المحلية السوري محمد
العرجاني ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكدت جهات رسمية في بيروت
أن العرجاني الذي وصل إلى بيروت برفقة مسؤول سوري آخر، بمواكبة من قوى الأمن الداخلي
، بقي في لبنان
اربعا وعشرين ساعة فقط، وأكدت المصادر، تشكيل لجنة أمنية
- سياسية - قضائية من قبل الجانب السوري، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية لإعداد ملف خاص بالعلاقات مع لبنان، على أن تزور بيروت أواخر هذا الشهر لعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارات الداخلية والعدل والخارجية في لبنان.