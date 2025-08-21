بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!

سياسيا، وفيما يرتبط بسلاح ، قالت معلومات الجديد إنه خلال لقاء جرى بين الحاج وفق صفا وقائد الجيش رودلف هيكل، تفاهم الطرفان على كثير من الاشكاليات المطروحة حول مسألة حصر السلاح، وخصوصا أن ليس بوارد زج في مواجهة مع حزب ، والحزب ليس بوارد الاستباك مع الجيش، وعليه كان اتفاق بالتفاهم حول كل الخطوات.على خط آخر عمل قائد الجيش استكمال خطة تسليم السلاح والتي سيتم تقسيمها على مراحل، قبل أن تقدم الى تحت عنوان تطبيقها وفق تعاون سياسي بين كل القوى حرصا على المؤسسة العسكرية والسلم الاهلي، واستكمالا، لقاء جمع مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال المعني بالعلاقات الخارجية في حزب الله مهنا لاحتواء تداعيات جلستي مجلس الوزراء، وفي معلومات الجديد ان اللقاء لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية.وفي الشق السوري، مصادر اكدت للجديد أن لقاء عقد بعيدا من الإعلام بين وزير الادارة المحلية السوري العرجاني ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكدت جهات رسمية في أن العرجاني الذي وصل إلى بيروت برفقة مسؤول سوري آخر، بمواكبة من ، بقي في اربعا وعشرين ساعة فقط، وأكدت المصادر، تشكيل لجنة - سياسية - قضائية من قبل الجانب السوري، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية لإعداد ملف خاص بالعلاقات مع لبنان، على أن تزور بيروت أواخر هذا الشهر لعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارات الداخلية والعدل والخارجية في لبنان.