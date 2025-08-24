الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً

2025-08-24 | 13:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً
مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً

خاص الجديد

محليات

دبلوماسية

للجديد:

المنطقة

الصناعية

ستكون

عبارة

مجموعة

مشاريع

سياحية

وصناعية

وصحية

ينتعش

خلالها

الجنوب

اقتصادياً

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب سجيع عطية لـ"الجديد": لاريجاني قال "الأمر لي"
حصر السلاح بلا جدول زمني.. هذا ما يريده الحزب!

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: قوة عسكرية اسرائيلية توغلت داخل منشآت أحد المعامل على طريق بلدتي مركبا – عديسة حيث عمدت إلى تفتيشه وتخريبه
01:15
مصادر دبلوماسية للجديد: المنازل التي لن تُبنى مجدداً فسيحصل أصحابها على اراضٍ اخرى في البلدة نفسها ويعوض عليهم بمنازل اخرى وبتعويضات مالية
13:16
مصادر دبلوماسية للجديد: أحد مقترحات برّاك مشروع للمنطقة الممتدة على طول الحدود حيث القرى المدمرة تتحول إلى منطقة صناعية تابعة للبنان
13:14
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: محاولات بعبدا باصلاح العلاقة معه لم تنجح بشكل كامل بانتظار ترجيح الرفض الاسرائيلي للورقة ما ينعكس ايجاباً على الداخل
13:11
معلومات الجديد: النائب محمد رعد قال لمستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال أن الحزب لن يُسلم ولا رصاصة إذا كان أسلوب التعامل معه بالطريقة التي أقرت فيها قرارات الحكومة
13:11
زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون للجديد: لبنان قام بكل ما عليه وقدم أكثر ما يمكنه مع المحافظة على الساحة اللبنانية الداخلية
13:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025