الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته

مصادر مقربة من الحزب للجديد: تواصل مرتقب بين الرئيس عون و النائب محمد رعد في الأيام المقبلة لمناقشة موقف الحزب من سياسة التعاطي مع الوفود الدولية ولمعرفة حقيقة الحديث عن منطقة اقتصادية جنوباً