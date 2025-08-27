الأخبار
خاص الجديد

الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته

2025-08-27 | 14:34
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته

ملاحق وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان مستمرة… تُهم بالرشوة واختلاس الأموال العامة، ومذكرة توقيف قد تُصدر قريباً بحقّه وهو خارج البلاد

شاهد التقرير لمزيد من التفاصيل

الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته

معلومات الجديد: الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: واشنطن تريد تسليم السلاح مقابل وعود فقط من الجانب الاسرائيلي وبالتالي على الحكومة إلغاء مفاعيل القرارات التي اتخذتها إذا أرادت أن تمارس سيادتها ووظيفتها بحماية الأمن

معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
15:55
معلومات الجديد: فريق الدفاع عن رياض سلامة سيتقدم بطلب تخفيض الكفالة
12:58
مصادر حكومية للجديد: إرجاء زيارة الوفد السوري إلى لبنان جاءت لإنضاج بعض الملفات الحساسة بين البلدين وسط وجود نية إيجابية للمعالجة
12:57
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع قائد الجيش كان ايجابياً إذ شرح أمامهم خطة الجيش التي ينفذها جنوب الليطاني بانتظار المرحلة المقبلة المفترض أن تكون تمهيدية لاستكمال عمل الجيش
12:57
مصادر مقربة من الحزب للجديد: تواصل مرتقب بين الرئيس عون و النائب محمد رعد في الأيام المقبلة لمناقشة موقف الحزب من سياسة التعاطي مع الوفود الدولية ولمعرفة حقيقة الحديث عن منطقة اقتصادية جنوباً
12:57
معلومات الجديد: بعدما تظهّرت نتائج زيارة الوفد الأميركي سيبدأ الثنائي الأسبوع المقبل بسلسلة احتجاجات شعبية لم تتحدد طبيعتها بعد
12:57
