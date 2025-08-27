الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:59
"سقط من صخرة الروشة".. انتشال جثة!
08:26
مراسلة الجديد بين حقول الحشيش.. ومناشدة "رسمية" بعدم تلفها! (فيديو)
07:38
كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)
2025-08-25
صحن طائر يظهر عقب غارات صنعاء؟! (فيديو)
2025-08-25
مخالفة مرورية.. لوزير!
خاص الجديد
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته
2025-08-27 | 14:34
A-
A+
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته
ملاحق وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان مستمرة… تُهم بالرشوة واختلاس الأموال العامة، ومذكرة توقيف قد تُصدر قريباً بحقّه وهو خارج البلاد
شاهد التقرير لمزيد من التفاصيل
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد :وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان الحاصل على الجنسية الكندية غادر لبنان إلى كندا وذلك قبل قرار رفع الحصانة عنه في مجلس النواب
رويترز عن مصدر دبلوماسي ألماني: المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتهدف إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم برنامجه النووي للأغراض المدنية فقط
عائلة المحامي أحمد هلهل ترفض اعتذار محمد رمضان وتصرّ على ملاحقته قضائياً
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته
خاص الجديد
محليات
جورج بوشكيان
القوات اللبنانية
القاضي بيطار
لبنان
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: واشنطن تريد تسليم السلاح مقابل وعود فقط من الجانب الاسرائيلي وبالتالي على الحكومة إلغاء مفاعيل القرارات التي اتخذتها إذا أرادت أن تمارس سيادتها ووظيفتها بحماية الأمن
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:55
معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
15:55
معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
12:58
معلومات الجديد: فريق الدفاع عن رياض سلامة سيتقدم بطلب تخفيض الكفالة
12:58
معلومات الجديد: فريق الدفاع عن رياض سلامة سيتقدم بطلب تخفيض الكفالة
12:57
مصادر حكومية للجديد: إرجاء زيارة الوفد السوري إلى لبنان جاءت لإنضاج بعض الملفات الحساسة بين البلدين وسط وجود نية إيجابية للمعالجة
12:57
مصادر حكومية للجديد: إرجاء زيارة الوفد السوري إلى لبنان جاءت لإنضاج بعض الملفات الحساسة بين البلدين وسط وجود نية إيجابية للمعالجة
يحدث الآن
عربي و دولي
16:51
تلفزيون سوريا: هبوط عدد من الطائرات المروحية الإسرائيلية في السويداء بالتزامن مع غارات ريف دمشق
محليات
16:06
بالصورة: إجتماع وعشاء.. وبارّاك على الطاولة!
خاص الجديد
15:55
معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
اخترنا لك
معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
15:55
معلومات الجديد: فريق الدفاع عن رياض سلامة سيتقدم بطلب تخفيض الكفالة
12:58
مصادر حكومية للجديد: إرجاء زيارة الوفد السوري إلى لبنان جاءت لإنضاج بعض الملفات الحساسة بين البلدين وسط وجود نية إيجابية للمعالجة
12:57
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع قائد الجيش كان ايجابياً إذ شرح أمامهم خطة الجيش التي ينفذها جنوب الليطاني بانتظار المرحلة المقبلة المفترض أن تكون تمهيدية لاستكمال عمل الجيش
12:57
مصادر مقربة من الحزب للجديد: تواصل مرتقب بين الرئيس عون و النائب محمد رعد في الأيام المقبلة لمناقشة موقف الحزب من سياسة التعاطي مع الوفود الدولية ولمعرفة حقيقة الحديث عن منطقة اقتصادية جنوباً
12:57
معلومات الجديد: بعدما تظهّرت نتائج زيارة الوفد الأميركي سيبدأ الثنائي الأسبوع المقبل بسلسلة احتجاجات شعبية لم تتحدد طبيعتها بعد
12:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-26
العفو الدولية: يجب التحقيق بتدمير الممتلكات المدنية في جنوب لبنان
2024-12-03
فيديو - هذه هي صديقة لامين يامال الجديدة
2025-08-03
ابراهيم ريحان: الاتصالات بالساعات الأخيرة تسعى لوجود صيغة واضحة لحصر السلاح
2025-06-30
فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق
2025-07-03
نزع سلاح حزب الله.. بارّاك يلوّح بتفتيش من "بيت لـ بيت"
2024-12-24
سقوط جرحى إسرائيليين.. والسبب "هلع الصواريخ"
بالفيديو
بالفيديو
14:34
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته
13:17
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2025
11:30
لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها
06:51
في اليمونة.. اول اجتماع بين مزارعي الحشيش ورئيس الهيئة الناظمة
2025-08-26
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار
2025-08-26
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
15:05
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
عربي و دولي
15:05
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
محليات
06:16
شكوى قضائية بحق الشيخ نعيم قاسم
محليات
06:16
شكوى قضائية بحق الشيخ نعيم قاسم
محليات
06:03
بري "مُحبط": أتونا بعكس ما وعدونا!
محليات
06:03
بري "مُحبط": أتونا بعكس ما وعدونا!
خاص الجديد
10:02
ضاقت السبل بـ بري.. واحتجاجات شعبية مرتقبة للثنائي!
خاص الجديد
10:02
ضاقت السبل بـ بري.. واحتجاجات شعبية مرتقبة للثنائي!
محليات
09:59
"سقط من صخرة الروشة".. انتشال جثة!
محليات
09:59
"سقط من صخرة الروشة".. انتشال جثة!
محليات
09:38
"افتحوا المجاري".. اقتربت الأمطار!
محليات
09:38
"افتحوا المجاري".. اقتربت الأمطار!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025