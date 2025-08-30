الأخبار
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"الجديد": الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع

2025-08-30 | 04:19
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"الجديد": الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"الجديد": الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"الجديد": الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع

طارق متري لـ"الجديد": بارّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وورقته سقطت والحكومة باتت في حِلّ منها
مراسل الجديد: طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق من دون صوت وعلى علو منخفض فوق بعلبك وقرى السلسلة الشرقية

طارق متري لـ"الجديد": كانت هناك مباحثات لتحديد موعد زيارة الوفد السوري والزيارة كانت وشيكة لكنها لم يحدد لها موعد ولم تُعرقل
04:59
طارق متري لـ"الجديد": حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني–لبناني
04:45
طارق متري لـ"الجديد": لم يحملني نواف سلام أي استفسار من برّي ولا هو بحاجة إليّ فأنا لست ساعي بريد
04:37
طارق متري لـ"الجديد": بارّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وورقته سقطت والحكومة باتت في حِلّ منها
04:29
مراسل الجديد: طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق من دون صوت وعلى علو منخفض فوق بعلبك وقرى السلسلة الشرقية
15:39
هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار
14:07
