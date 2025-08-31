الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

مراسل الجديد: شهيد بغارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون

2025-08-31 | 10:05
مراسل الجديد: شهيد بغارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون
مراسل الجديد: شهيد بغارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون
مراسل الجديد: شهيد بغارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون

غارات عنيفة على النبطية (صور)
الوفد الأميركي في بيروت.. لم تجمعه طاولة عشاء

مصادر سياسية للجديد: بعد إقرار خطة الجيش ستتواصل الاتصالات مع الجانب الأميركي حول الخطوة المطلوبة مع الجانب الاسرائيلي
12:57
12:57
معلومات الجديد: الجيش سيقدم خطته التنفيذية في مجلس الوزراء وما يلزمه من متطلبات تقنية وبشرية مع مهل زمنية دون إعلان تاريخ البدء والانتهاء من كل مرحلة
12:56
12:56
مصادر وزارية للجديد: وزارء الثنائي لن يغيبوا عن الجلسة وسيكونوا على استعداد لمناقشة خطة الجيش والاستفسار عن تفاصيلها
12:56
12:56
معلومات الجديد: برّاك يواصل مفاوضاته مع اسرائيل في محاولة للضغط لتنفيذ مباردته القائمة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"
12:55
12:55
مصادر سياسية للجديد: مرتاحون لكلام بري الذي لا يتعارض مع أهداف قرارات الحكومة ويصب في الاطار نفسه بموضوع حصرية السلاح
12:55
12:55
برّاك يضغط على اسرائيل.. والثنائي سيناقش خطة الجيش!
11:21
11:21
